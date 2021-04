Hace poco se hizo público un video en el que el candidato presidencial Pedro Castillo prometió, muy eufórico, a sus seguidores en el Cusco, que desactivará la Defensoría del Pueblo. Esta amenaza va en línea con sus frases de él y su entorno contra el Tribunal Constitucional, Poder Judicial y el Congreso, algo que se interpreta como una clara amenaza a las instituciones democráticas del Perú.

Se puede estar en desacuerdo con estos pilares de nuestro sistema, pero hay que respetar sus decisiones. La única forma de ser un país serio y con futuro es con la Constitución y las leyes en la mano. En ese bando debemos estar todos ya que otra alternativa nos encaminará hacia el caos.

El argumento de que “el pueblo lo pide” es tramposo ya que las reglas en un Estado de derecho no pueden cambiar cada vez que la calle lo exija. La tarea de un líder no solo es actuar con prudencia y con mucho control de las emociones ante los gritos de algunos sectores sino también no caer en la demagogia.

El desafío de Pedro Castillo es visualizar los problemas de los peruanos en su real dimensión y demostrar que tiene planes concretos para resolverlos, en el marco de la democracia. Caer en los caprichos típicos de una persona que se sabe fuerte luego de los últimos sondeos solo destruirá sus potencialidades.