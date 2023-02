La semana pasada quedó más que claro que en el Congreso nadie se quiere ir a su casa y que cualquier intento de adelanto de comicios en el corto plazo será imposible, pues la legislatura terminó el viernes pasado y no hubo ampliación. Difícilmente habrá comicios este año y está por verse si en el 2024 iremos a las urnas. A este paso, nada se va a mover hasta el 2026, que es cuando concluye el mandato constitucional de Dina Boluarte.

Otra salida sería que renuncie la presidenta, pero eso sería un error inmenso en el actual momento. Un gobierno con amparo, guste o no, en la ley y la institucionalidad, no puede sucumbir ante el grito y la quema de llantas de la turba. Ya lo hicieron en 2020 con Manuel Merino. Si hay gente que quiere llegar al poder por la puerta falsa, que mejor piense en postular en las siguientes elecciones y en asumir las riendas del país como debe ser.

El Congreso debió generar una salida a través de elecciones adelantadas con reformas de por medio. Argumentos para trabar esto hay muchos, desde la necesidad de convocar a una asamblea constituyente, hasta la urgencia de respetar el mandato constitucional que es de cinco años. Quizá tenga que ver también el deseo de no dejar ciertas gollerías como el rico buffet de los días del pleno, ¿verdad? En su momento tendrán que dar las explicaciones del caso.

Pero ya que no se dio el adelanto, queda a la señora Boluarte y al Poder Ejecutivo comenzar a hacer gestión y gobernar. Hay miles de cosas por hacer en un país con múltiples problemas acentuados por la pandemia. La inseguridad, por ejemplo, sigue pasando factura todos los días, mientras la economía no anda bien y actividades vitales como la minería se contraen ante el accionar de vándalos que atacan operaciones y toman carreteras.

El país no puede estar parado por la incertidumbre generada por elecciones que no se sabe si habrá, ni por vándalos que al parecer están comenzando a darse cuenta que su reclamo no ha tenido eco. Es tiempo de reaccionar y comenzar a trabajar hasta el momento en que lo decida el Congreso, por los peruanos que piden a gritos atención de un gobierno que además, desde que asumió el cargo solo se ha dedicado a sobrevivir.