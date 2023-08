En junio del 2002, algunos días después de la muerte de Fernando Belaunde Terry, expresidente de la República y líder de Acción Popular, el escritor Mario Vargas LLosa dijo lo siguiente: “Mucho me temo que lo que hemos despedido con él los peruanos en estos días melancólicos, no vuelva a comparecer ya en nuestra vida política, la que, como en el resto del mundo, será cada vez más en el futuro un quehacer de gente terriblemente pragmática y fría, calculadoras y de escasos escrúpulos, donde no habrá ya sitio para esos otros anacronismos que él también encarnó: la caballerosidad, las buenas maneras, el idealismo, el patriotismo y la elegancia”.

Cuánta razón tenía el premio Nobel. Pasaron más de 20 años y lo que proyectaba éste se cumplió también en Acción Popular. El gran partido que en otros tiempos fue sinónimo de democracia, honradez y corrección política está hoy en el ojo de la tormenta en el Congreso. Su bancada se ha desacreditado a punta de escándalos, peleas intestinas y claras señales de corrupción.

Alguna vez Fernando Belaunde dijo que Acción Popular se fundó en Ollantaytambo, Cusco, y no antes de las elecciones generales (1956) sino después: “No nace pues de la ambición sino del deber”, manifestó. Una frase que nunca caló en los congresistas que hoy han tirado por los suelos la doctrina y los principios del partido de la lampa. La “torta” que ofrece siempre el poder ha sido hoy un bocado demasiado apatecible para ellos, principalmente para los “Niños”.

Con la terrible coyuntura en Acción Popular, dirigentes y militantes de este partido no solo deben llevar su futuro a otro nivel de reflexión sino deben reaccionar frente a esta involución. Si los responsables no imponen medidas correctivas, el desconcierto y la confusión será tan grande en la interna que solo quedará la estampida.