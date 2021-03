La segunda ola anunciada es feroz, parientes y amigos cercanos se van yendo mientras el gobierno no atina a hacer nada distinto que impida el colapso renovado de los hospitales traducida en una altísima mortandad que no declina. El primer nivel de atención no se implementa por el MINSA. No hay camas UCI, tampoco oxígeno, solo muertes anunciadas o ignoradas sin que la vacunación escasa y lenta signifique esperanzas. El regreso a la normalidad está lejos. No hay distribución equitativa y gratuita lo cual viene desde la inversión global de grandes sumas para la investigación. En el Perú tenemos un ensayo clínico de las vacunas de SINOPHARM, ya viciado con la vacunación irregular y la publicación de datos preliminares incompletos, cuyos directivos han debido renunciar mientras sus voluntarios protestan en las calles y hay un voluntario muerto, asesinado por inacción. En el otro extremo está la vacuna peruana que con mucho esfuerzo y sin apoyo del gobierno ya está en el tramo final en un país sin laboratorios de alta gama para los ensayos. Ni siquiera recibe el impulso administrativo oportuno. Los medios no destacan este esfuerzo valioso liderado por el notable científico Mirko Zimic que de concretarse nos daría una vacuna peruana de alta eficiencia, barata y de fácil aplicación nasal.

El trasfondo del drama nacional que no se detiene es una campaña electoral en la cual ningún candidato ha propuesto soluciones de fondo para la reforma o consolidación de nuestro sistema de salud. Se trata de un rescate sanitario y económico del país para dar prioridad a la salud y la vida. Los políticos deben entenderlo así, con urgencia, y ponerse de acuerdo por la salud, para convocar a los mejores expertos sin diferencias políticas y a toda ayuda pública y privada. Concretar dicho Acuerdo Mínimo es la única respuesta admisible a la indignación y al dolor.