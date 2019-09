​Adelanto estrellado. Que pase el TC

Más allá de la amenaza de represalias del Gobierno deslizada el jueves a partir de la prepotente declaración del Primer Ministro, el histriónico “no nos quedaremos con los brazos cruzados” no pudo cambiar el hecho de que la propuesta presidencial de adelanto de elecciones se estrelló con la negativa del Congreso, con votación de goleada en contra por 15 a 1. Suficiente para hacer entender al Presidente que se extralimitó. Pero Vizcarra necesitaba un día más. Convocó a sus ministros a primera hora de ayer para armar la represalia y pasaron las horas y siguieron pasando sin que hubiera pronunciamiento. ¿La razón evidente? Sus propios ministros le deben haber hecho entender, con mucho esfuerzo que era irreversible la negativa congresal, incluso con una forzada cuestión de confianza, que si persistía en impulsar, colocaba a él y a sus ministros en la total ilegalidad. Seguro más de uno amenazó con renunciar si lo intentaba. Y se habría visto muy mal presentando esa moción con solo medio gabinete, más aún cuando la vicepresidenta Aráoz evadía a los periodistas por la puerta lateral del Congreso, en clara señal de que no estaba en la movida de Palacio. Sin embargo, en vez de aprovechar este revés para elevarse del debate y aceptar su derrota para convertirla en un triunfo de la democracia en muestra de su respeto por las instituciones republicanas, Vizcarra optó por renovar sus injurias al Congreso. Esta vez sus ministros no lo flanquearon. Nadie quiso quemarse. Y terminó lanzando una atolondrada cuestión de confianza sobre la modificación de reglas para elegir a magistrados del Tribunal Constitucional. Trámite que nace muerto si se atiene a que el mismo día que la va a presentar, va a darse el proceso de elección. Algo así como cambiar las reglas de una clasificación a un Mundial el mismo día en que empiezan a jugarse los partidos. Será otro disparate. Otro papelón.