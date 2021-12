Con la risible historia de que se suspende la reunión de Runasur por el avance de la nueva variante del COVID-19, cuando en realidad la marcha atrás se debe al rechazo de muchos ciudadanos hacia este mamarracho de foro internacional que atenta incluso contra nuestra soberanía; los peruanos nos hemos librado al menos por esta vez de la indeseable presencia de Evo Morales, el engreído del gobierno de Pedro Castillo y su socio principal: el corrupto Vladimir Cerrón.

Parece que al fin alguien le ha hecho ver al presidente Castillo que puede salir trasquilado por tanto abrirle las puertas a Morales, y que una cosa es ponerse a gritar cosas sin sentido en una asamblea de su sindicato de profesores radicales o en un mitin de campaña, y otra muy distinta ser presidente del Perú y creer que se puede jugar con eso de la “plurinacionalidad”, el “Estado aimara” o la salida soberana de Bolivia a través de nuestras costas. Cuidado. Sin embargo, nadie debería bajar la guardia mientras Castillo y compañía estén en el poder, pues todos ellos parecen estar dispuestos a regalar el Perú a personajes nefastos como el cocalero Morales, quien no ingresa a nuestro país a hacer turismo u otras actividades inocentes -que es lo que nos ha querido hacer creer la “moderada” primer Mirtha Vásquez-, sino para realizar actividades políticas de acuerdo a sus intereses y los del llamado “socialismo del siglo XXI”.

No pasemos por alto que el presidente Castillo, ya instalado en el poder, no ha corregido un ápice sus posturas extremas conocidas desde los tiempos de la campaña. Insiste en su ilegal asamblea constituyente, sueña con estatizar operaciones energéticas, no ha marcado distancia con filoterroristas, y ya le puso la mira a la reforma universitaria y a la del transporte. ¿Por qué no pensar que sigue soñando en llevarnos a ser una nueva Cuba o Venezuela?

Esta vez el rechazo generalizado hacia Morales y el pronunciamiento de un grupo de valientes diplomáticos en retiro ha surtido efecto, pese a las bravatas tuiteras de Cerrón lanzadas el domingo último. Por ahora el boliviano no vendrá al Perú, pero no hay que perderlo de vista. Que vaya a engañar a sus compatriotas con su demagogia barata y sus poses de “hombre humilde”. Acá ya tenemos bastante con Castillo y compañía, como para recibir problemas adicionales desde el exterior.