Sorprende de que EE.UU., que se la tenía jurada a Afganistán, haya decidido desentenderse de este complejo país del mundo asiático, que fue factor relevante entre las causas que cambiaron el decurso de Washington en el globo. Su interés por que la Unión Soviética no se atornillara en ese territorio de cerca de 39 millones de habitantes durante los años ochenta, lo llevó a brindar apoyos a los grupos insurgentes que se constituyeron en una piedra en el zapato para Moscú.

Ahora, casi cuatro décadas de ese episodio, y dos de permanecer militarmente luego de que en 2001 la nación más poderosa del planeta, fue atacada por Al Qaeda asociada al régimen talibán al que estaba asociado el grupo extremista, decide dejarlo a su suerte. La circunstancia fundada en el error no pudo ser mejor aprovechada por China y Rusia, con enormes ventajas geopolíticas respecto de Washington, para iniciar contacto con los Talibán, establecer alianzas en tiempo real, las que se han traducido con los recientes anuncios de ambos poderosos estados de la región de que permanecerán con sus misiones diplomáticas en la capital, a diferencia de otros países que han preferido cerrarlas temiendo tiempos más difíciles que las actuales circunstancias políticas.

En Washington, Trump y Biden se reclaman mutuamente con acusaciones sobre el resultado de la operación de salida cuando ambos presidentes en su momento, estuvieron de acuerdo en dejar el país. Los rusos, pero sobre todo los chinos, le han puesto el ojo, de un lado a los recursos naturales que cuenta este país y de otro, porque es necesario, actuar en las reglas del equilibrio y de la contención al enorme poder estadounidense.

No debemos asombrarnos porque así se mueve el poder mundial donde aquel que lo tiene debe bregar por mantenerlo y aquel que lo quiere, dedicarse a conseguirlo. Así ha funcionado el sistema internacional determinado por los que tienen más poder y oportunidades. Pero ¿Podría acaso Washington retroceder?. Cada vez es menos real que así sea. Ha sido una decisión de Estado y eso es lo que más sorprende. Los costos no los sabemos pero no será difícil inferirlos.