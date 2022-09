Próximos a las Elecciones Regionales y Municipales 2022 habría que conocer de los candidatos cuáles son los temas que tienen en agenda para el desarrollo de la región. Muchos responderían esa interrogante señalando que todo se encuentra en su plan de gobierno y que sus propuestas atenderán cada una de las necesidades de la ciudadanía, pero ¿realmente sucederá?Una realidad no muy alentadora nos muestra que los electores no leen los planes de gobierno, así que los candidatos deben pensar en otras opciones de llevar su mensaje y convencerlos por lo que harán y no por las caravanas o banderines que desbordan en la ciudad. Cada vez que se avecina un proceso electoral aparecen “los de siempre”, “los que quieren probar” y los que se consideran “outsider” como los salvadores ante los diversos problemas que atraviesa la ciudad. Sin embargo, existen temas que deben ser prioridad e ir acompañados de propuestas reales, realizables y viables.¿Cuáles son los ejes de la campaña de un candidato? Seguramente a nivel provincial y distrital apuntan a la delincuencia e inseguridad, tal vez en la esfera regional a obras de impacto para la región, pero qué de lo que actualmente se hace en las gestiones salientes se puede rescatar y por dónde corregir lo mal que se ha avanzado al respeto. Esperemos que las nuevas autoridades no hagan un borrón y cuenta nueva. Eso solo retrasaría la agenda que deben construir desde el día de su proclamación, por lo contrario, se busca unir esfuerzos para atender todos los sectores y necesidades de la región.