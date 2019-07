Agenda magisterial 2019

Con ocasión del Día del Maestro, se me preguntó cuál sería una agenda de corto plazo para el magisterio nacional en lo que resta del 2019. Con carácter propositivo, vengo haciendo algunos comentarios.

Dado que desde el 21 de julio aproximadamente 210 mil maestros participan en el concurso de nombramiento, se espera que no ocurra —lo que ya es una constante desde el 2015— que ingresen solamente alrededor del 5% de postulantes. Para ello es necesario verificar la confiabilidad de las matrices, pruebas y actores del proceso evaluativo. Qué curioso que cuando desaprueba el 99% de abogados y magistrados la evaluación para la Junta Nacional de Justicia, algunos “voceros economistas” dicen que las pruebas no son pertinentes; pero en el caso del ingreso a la carrera docente, dicen que el 95% que desaprueba no tiene las competencias.

Los maestros tienen claro que el aumento durante el 2019 no es el 10% de su haber mensual. El promedio mensual sería S/93 para los de la primera escala. Creo que como un estímulo a los maestros que vienen mostrando compromiso con sus alumnos desoyendo a las dirigencias radicales, los S/100 ofrecidos para diciembre deberían adelantarse a setiembre. El Presidente, el Ministerio de Economía y el Minedu tienen la palabra.

Es tradición que los profesores gocen de un día de asueto con motivo del Día del Maestro. Me parece una mezquindad que algunas autoridades educativas nacionales y regionales los hayan privado de este beneficio. Es más, a quienes lo tomaron se les estaría informando que serán sujetos de descuento y apertura de procesos administrativos. Invoco a la reflexión al Minedu y a los gobiernos regionales para reconsiderar estas medidas.

Es indispensable desarrollar una capacitación efectiva, oportuna y pertinente de los docentes de Secundaria para asegurar la buena aplicación del currículo nacional, la evaluación cualitativa, así como la tutoría y orientación educativa.