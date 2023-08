Estamos viviendo la crisis hídrica más grande de la historia, después de que el mundo inició el uso de sistemas de saneamiento en Londres en el siglo XIX, logrando mejor calidad de vida con el aseo, lo que ayudó a la desaparición de infecciones. Pese a ello, hoy 2200 millones de personas carecen de acceso al agua potable. (OMS/UNICEF-2019) y más de la mitad de la población, 4200 millones de personas, carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura (WHO-2019).

Esta crisis mundial se ha intensificado en ciertas regiones como Sudamérica y el Caribe; donde hay un tercio de los recursos hídricos del planeta pero también 166 millones de personas todavía no cuentan con acceso al agua. En el Perú, hay 3.3 millones de personas (10%) que no tienen agua potable, y esta cifra aumentará con el fenómeno El Niño. En Lima, distritos como Pucusana, Pachacamac, Ancón y Lurín, no tienen agua potable, conforme a datos de SUNASS.

Desde un análisis de ingeniería, se plantean soluciones desde varios ángulos: el país debe disminuir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para evitar los cambios climáticos anexos a él. El estado debe construir obras que permitan que el agua llegue a más personas; por ejemplo Marcapomacocha, que permite llevar agua del río Mantaro hacia Lima; los reservorios del norte; al estilo de nuestros antepasados los incas, que llevaban aguas desde zonas con abundancia a otras con déficit.

Paralelamente, se deben formalizar los vertimientos y uso de agua, de manera que se hagan los controles a todo nivel. A esto debe estar unido al uso de plantas de tratamiento para lograr que dichas aguas se usen nuevamente en el proceso, en el riego de parcelas agrícolas y ornamentales e incluso para el vertimiento en buenas condiciones hacia cuerpos receptores.