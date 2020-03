Las medidas de precaución que se vienen adoptando en el país para impedir que se expanda el coronavirus, en caso llegue al Perú, han desnudado la precariedad del sistema de salud pública. Mientras por un lado se recomienda higiene y en especial el lavado de las manos para frenar el mal, en los hospitales del Estado no hay en los baños un jabón a disposición de quienes acuden a los centros asistenciales, tal como se ha mostrado en los medios en los últimos días.

Irónico que esto ocurra en un país donde hace poco, con bombos y platillos, el Gobierno anunció el “aseguramiento universal”, lo que ha llevado a que casi cuatro millones de personas ahora tengan, en teoría, atención médica garantizada por parte del Estado. Suena bien. Nadie podría oponerse a esto. Sin embargo, habría que ver qué tipo de atención puede dar un sistema como el nuestro, que no es capaz ni de poner jabón y papel higiénico en los baños de los hospitales.

Brindar “aseguramiento universal” en salud no consiste en dar un carnet a un ciudadano y decirle que con eso podrá ser atendido en el Cayetano Heredia, el Loayza, el Dos de Mayo o cualquier centro asistencial del interior del país. Hacer eso es hacer demagogia, es mentirle a los peruanos más pobres que no tienen dónde acudir y curar sus males. Para que ese ofrecimiento sea real tiene que haber mucho trabajo de por medio, que no se ha hecho.

No solo es culpa de este Gobierno, sino de todos los anteriores, que al igual que a la educación pública, dejaron de lado a la salud y no la dotaron de buenas instalaciones, de camillas, instrumentos, sillas de ruedas, medicinas, gasas, vendas, sueros y, sobre todo, de una cantidad suficiente de médicos como para que la gente no tenga que estar esperando turnos por tres meses, a fin de atenderse de males que requieren urgente tratamiento.

Para hacer frente el coronavirus, se necesitan medidas que funcionen de verdad y no rimbombantes conferencias de prensa ni enlaces microondas, cuando en los baños de los hospitales no hay ni agua. El Estado tiene una gran responsabilidad ante la amenaza que ya está en Chile y Ecuador, como también ante el dengue, que sin mucho ruido está matando peruanos desde hace varias semanas. La salud no es juego ni debe dar pie a la demagogia, pues hay vidas de por medio.