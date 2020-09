El Tribunal Constitucional (TC) ha impedido que el presidente Martín Vizcarra se libere de defenderse hoy ante el Congreso por el pedido de vacancia que pesa en su contra, luego de conocerse los audios que lo comprometen en aparentes intentos por hacer que dos de sus exsubordinadas de Palacio de Gobierno mientan en el Congreso y la Fiscalía acerca de las visitas de Richard Cisneros o Richard “Swing” a la sede del Poder Ejecutivo.

Apenas se conocieron los audios del escándalo, el jefe de Estado advirtió que si querían vacarlo, estaría esperando. “No me corro”, dijo al país. Sin embargo, dos días después, a través de un procurador del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, envió una medida cautelar al TC a fin de tratar de no acudir al Congreso. Esto ha sido rechazado, por lo que la sesión del Pleno se llevará a cabo hoy a partir de las nueve de la mañana.

Hasta el cierre de esta columna, no se sabía si el mandatario acudiría al Congreso a defenderse, o si solo enviaría a su abogado Roberto Pereira. Vaya o no, lo cierto es que no la va a pasar bien tanto por las acciones conocidas a través de los audios, como por la conducta que suelen tener muchos de los miembros de este patético pero legítimo Parlamento que, irónicamente, lleva la firma de paternidad del propio presidente Vizcarra.

Ojalá que la defensa del mandatario esté centrada en los hechos registrados en los audios, y no en denuncias de conspiraciones y complots, pues ninguna “mano negra” ni “golpista” lo obligó a que se pague con jugosos fondos públicos a su amigo Cisneros a cambio de trabajos innecesarios en el Ministerio de Cultura, ni a pretender que dos servidoras palaciegas mientan frente a congresistas y fiscales que investigan el caso.

Es casi un hecho que no habrá vacancia debido a que difícilmente se lograrían los 87 votos para tal fin. El presidente Vizcarra tiene suerte en ese sentido. Sin embargo, hoy cuenta con una gran oportunidad para rendirle cuentas al país por lo sabido en los últimos días, pero con la verdad y no como ha tratado de hacerlo en los últimos días, en que ha hablado de todo y ha acusado a todos, pero no ha dicho nada acerca de lo que quedó registrado en los audios de la vergüenza.