Alan, el inconquistable

El suicidio de Alan García nos deja consternados y conmovidos, especialmente a los que estudiamos Ciencias Políticas y vimos en él a uno de los políticos más inteligentes y a la vez controversiales de nuestros tiempos. Las circunstancias en las que se suicidó deben generar una seria reflexión sobre la forma en la que hoy funciona la política, el sistema judicial y la prensa en nuestro país, donde prevalece el odio y en donde primero se priva de la libertad a una persona, se le demuele mediáticamente y luego se le juzga. Lo realizado por Alan García constituye su último acto político. Se rebeló contra el sistema hasta el final y murió en su ley. Alan no quiso perder en este juego de la vida y optó por dejar de jugar. Comprobamos con estos hechos que siempre hay salidas, pero todas tienen un precio, y Alan decidió por la más costosa de todas. Después de haber demostrado que es posible reconstruirse políticamente desde las cenizas, y de haber detentado todo el poder político en dos gobiernos, con lo que hizo con su vida al final demostró también su fragilidad. El miedo y la culpa hacen que las personas tomen muy malas decisiones. En su última entrevista en RPP la noche previa al suicidio se notaba que Alan no estaba bien y parecía sin escapatoria. Lamentamos su muerte y expresamos nuestras condolencias. Víctor Raúl Haya de la Torre dijo una vez que frente a un enemigo caído no corresponde ni una palabra de ofensa. Este es un momento para reflexionar y para expresar nuestros sentimientos más nobles hacia el difunto expresidente y hacia todos sus familiares, amigos y simpatizantes.