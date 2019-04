Alan García: las investigaciones deben continuar

Hace una semana, el ex jefe de Estado Alan García Pérez decidió quitarse la vida durante la ejecución de una medida de allanamiento sobre su inmueble y una orden de detención preliminar solicitada por el Ministerio Público y que fue autorizada por el Poder Judicial, debido a las investigaciones que realiza el equipo de fiscales del grupo especial “Lava Jato”.

Lamentamos esta trágica decisión del expresidente García y expresamos nuestras sinceras condolencias a su familia y a su organización política, el Partido Aprista Peruano, como a todas las personas cercanas a su entorno que le guardan aprecio y consideración.

Consideramos que las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público para determinar si existen o no responsabilidades penales durante el gobierno del exmandatario García deben continuar. El escándalo de corrupción del caso “Lava Jato” en el Perú involucra a políticos, empresarios, funcionarios en todos los niveles de gobierno, profesionales del derecho que ejercían el arbitraje, entre otros.

Por lo cual es necesario que todos los ciudadanos sepamos la verdad, de quiénes utilizaron sus cargos públicos, su posición económica y/o social para beneficiarse con el dinero del Estado, y esto solo se puede lograr investigando de manera exhaustiva, por eso respaldamos el trabajo del equipo de fiscales del caso “Lava Jato”.

Señalar que no se debe seguir investigando o que ya no es necesario hacer determinadas preguntas en el interrogatorio al exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, lo único que crea es un manto de duda y la percepción de que no se quiere llegar a establecer las responsabilidades de los investigados. Dejemos que el Ministerio Público y el Poder Judicial realicen su labor para que se sepa la verdad con justicia