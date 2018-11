ALAN GARCÍA Y SU CONDUCTA DENTRO DE LA EMBAJADA URUGUAYA

El expresidente Alan García cumple hoy 9 días en la residencia del embajador de Uruguay en Lima y, mientras se halle en su interior, debe cumplir las reglas establecidas en la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas (1954). Las voy a explicar.

El artículo XVIII del referido tratado permite al funcionario de la embajada exigir del asilado o del que pide serlo -como es el caso de García-, una conducta que no constituya “…actos contrarios a la tranquilidad pública…”. Se trata de una extensión de la exigencia que el Estado territorial (Perú) dispone para todos los miembros de la misión diplomática uruguaya dentro de nuestro país, y expresa el deber de no perturbar la normalidad de la vida pacífica en el país. Esta premisa confirma la fuerza de la soberanía del Estado territorial (Perú) y, de paso, recuerda que las embajadas no son soberanas ni pequeños territorios extranjeros dentro del Perú como erradamente se cree, sino exclusivamente sedes inviolables (Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, Art. 22). Hallándose dentro de la embajada, García no podrá realizar gestos o acciones que por hacerlas produzcan disturbios, concentraciones violentas, enfrentamientos, etc. Su actuación, entonces, queda reducida y dependiente e incluso si al gobierno del Perú le parece, podrá exigir a la Embajada de Uruguay que lo retire de la Misión (Art. XI) o decidir expulsarlo, como hizo Manuel A. Odría con Haya de la Torre hacia México (1954). La segunda parte del referido artículo XVIII expresa otra medida restrictiva para el asilado, que no podrá “…intervenir en la política interna del Estado territorial” que es el Perú, por lo que García por más inobjetable político que lo es -ha sido dos veces presidente de la República- está prohibido de efectuar declaraciones políticas de su país, las que no están circunscritas solamente a las verbales y lo importante de esta parte del artículo XVIII es que, conforme con la doctrina del Derecho Diplomático, hacerlo constituye una flagrante intervención política por más peruano que sea. Su condición relevante, entonces, no es la de peruano sino la de asilado o candidato a ello.