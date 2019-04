Alan y las redes sociales

De Alan García he escuchado de todo. De lo bueno y de lo malo. Que salía todas las noches de Palacio a montar su motocicleta con un casco negro para ocultar su identidad. Que su primer gobierno resultó un desastre total. Que era un maníaco depresivo y esquizofrénico. Que se fue de avance ni bien irrumpió como mandatario (un picaflor). Y en el segundo periodo, también. Que comía como descosido. Que moría por el vals y le gustaba romperla con Arturo “Zambo” Cavero. Que te podía dominar a un solo toque de su verbo, mismo encantador de serpientes. Que su floro era celebrado por príncipes y reyes. Que la diplomacia de Estados Unidos lo describió como un hombre con “un ego colosal”. Que pronunció el “mejor discurso de la historia del Perú”, el 27 de enero del 2001 en la Plaza San Martín, al volver del exilio. Que esa noche, al evocar La vida es sueño, de Calderón de la Barca, confesó que -en el ostracismo- se comprometió “a estar hasta después de muerto junto a ustedes, en espíritu”. Que remató aquel multitudinario balconazo con la frase: “… Y a mí me parece súbitamente que quizá he muerto y estoy frente a ustedes”. Que cayó en la caja de las mieles de Odebrecht. Que pensaba que la plata llega sola.

Y un largo y robusto etcétera, como él.

Pero lo que se propaga como reguero de pólvora en redes sociales, cuyo combustible es la pasión según el escritor de temática digital Jay Baer, ya linda con un desfogue masivo de taras. Nos referimos a la idiotez de que Alan García está vivo y que, en contubernio con fiscales, jueces, Policía, médicos, su familia y el Gobierno, mágicamente se mandó mudar a otra dimensión para huir de la cárcel. ¿Qué diablos nos pasa?