Ayer en Correo Lima hemos publicado una entrevista al jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Luis Suárez, quien ha dado una información que debería ser tomada en cuenta por el Ministerio de Salud, Essalud y todos los que tienen que velar por la salud de los peruanos, así como de los propios ciudadanos: están muriendo 60 personas por COVID-19 cada semana.

Hace tres meses a nivel mundial se dejó la alerta por esta enfermedad que en el Perú nos ha costado casi 230 mil vidas. Acá los peruanos parece que hemos olvidado el asunto. Sin embargo, aún hay casos de esta enfermedad que está matando especialmente a adultos mayores y a gente ya viene con alguna enfermedad. Una buena medida de prevención es continuar con las vacunaciones que están al alcance de todos.

Si tenemos en cuenta que el Perú parece de un sistema de salud precario, tal como se ha demostrado con el COVID-19 y con el dengue hace muy poco, es necesario tomar medidas para controlar los casos que se están presentando, especialmente cuando se habla de una variante de fácil contagio.

La pesadilla del coronavirus parece no haber terminado, No se trata de ser alarmistas, pero desde acá pedimos a las autoridades y a los ciudadanos no bajar la guardia. Los peruanos sabemos a qué nos lleva la irresponsabilidad y la dejadez.