La expremier Betssy Chávez es muy consciente de que se encuentra en serios problemas legales debido a su participación en el golpe de Estado de Pedro Castillo, por lo que en cualquier momento podría escapar del país como lo hizo su colega de gabinete Juan Silva, el que supuestamente está en condición de “asilado” en Venezuela.

Tengamos en cuenta que muchos países de la región, entre ellos el vecino Chile, han dado las espaldas al Perú tras la destitución y encarcelamiento del golpista Castillo.

De ahí a asilar a alguno de sus cómplices, hay solo un paso. México ya lo hizo con la familia de Castillo. Tengamos en cuenta que Chávez es representante por Tacna y está a solo un paso de la frontera con un país que ha pasado por agua tibia el quiebre constitucional del 7 de diciembre pasado.

Las alertas están dadas desde hace al menos una semana, así que si Chávez se escapa, no habrá pretextos ante los peruanos que claman por justicia. El Congreso, el Ministerio Público y la Policía Nacional tienen que hacer bien su trabajo para que no ocurran situaciones como las que vimos en el régimen de Castillo, en que varios se escaparon y no volvieron más.