Todo parece indicar que algunos congresistas en funciones se niegan a aceptar que ni ellos ni los que estuvieron en el Poder Legislativo hasta el 30 de setiembre del año pasado, pueden postular al mismo cargo en los comicios generales de abril próximo, pues así se estableció a través de un referéndum y las consecuentes modificaciones constitucionales.

En las últimas semanas algunos legisladores, primero de Alianza para el Progreso (APP) y más tarde de Acción Popular (AP) han estado haciendo “consultas” sobre si es válida o no su eventual candidatura, cuando desde que se convocó a los comicios de enero último eso ha estado más que claro. No pueden ser candidatos y punto.

Acá no cabe mayor discusión ni intentos de “interpretación” de lo que está muy claro. Si les gustó el cargo y lo quieren repetir, tendrán que esperar hasta el 2026 para salir nuevamente a pedir el voto de los ciudadanos.

No es momento de hacer olas y crear agitación donde no hay espacio. El país tiene suficientes problemas como para que algunos estén soñando con seguir en su escaño más allá de julio próximo. Respeten el resultado del referéndum de fines de 2018 que guste o no, determinó que no existe la relección congresal.