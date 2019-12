Algunos apuntes al final del año escolar

En la dinámica de fin de año de las instituciones educativas, hay asuntos que, a pesar de las normas y críticas, se siguen inexplicablemente reiterando. Uno es la exigencia de parte de las DRE y UGEL de "papeles y más papeles" al finalizar el año escolar (el 2017 se dispuso que solamente se presente un documento de cinco páginas). El director, antes que dedicarse a liderar el trabajo pedagógico, las evaluaciones y el cierre del año lectivo, anda atareado con las obligaciones burocráticas.

Hay todavía planteles que dejan tareas a los estudiantes para el periodo vacacional, lo cual es absurdo. Y es que esta tendencia guarda relación con la arraigada costumbre antipedagógica de dejar todo el año "tareas y más tareas" (trabajos) -muchas veces improductivas- que se han convertido en un problema para los niños y niñas, particularmente de Inicial y Primaria. Y, también, para sus padres. Las vacaciones escolares deben ser para que los alumnos se liberen del estrés acumulado jugando y compartiendo con sus amigos, primos y hermanos, y, por supuesto, para estar con sus padres y abuelos. Deben hacer del ocio algo saludable. No obstante, ya comenzó la oferta de cursos para los meses de verano. Es bueno que si los chicos van a participar en algún taller deportivo y/o artístico, comiencen alrededor de las 10:00 a.m. y asistan no más de tres días a la semana.

Es importante estar atentos a la promoción de grado de los alumnos. Sobre todo donde se aplica la evaluación cualitativa. Es un acierto que para pasar de año de 2° a 4° de Primaria los alumnos deban tener "A" (Logro esperado o satisfactorio) en Matemática (M) y Comunicación (C) y "B" en el resto. En 5° y 6°, "A" en M y C, así como "A" en Personal Social y Ciencia y Tecnología. En 1° de Secundaria, inexplicablemente solo basta "B" (Logro todavía en proceso) en todas las áreas, lo cual espero se corrija el 2020 por inconveniente y absurdo.