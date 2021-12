El presidente Pedro Castillo cometería un error grave de cálculo si cree que va a sobrevivir en el poder por cuatro años y medio más, al amparo de políticos como César Acuña, José Luna y los de Acción Popular, quienes esta vez no han permitido ni incluso que se acepta la discusión de la moción de vacancia planteada contra un gobernante con actitudes antidemocráticas y sin la menor capacidad para estar al frente de un país que atraviesa una crisis severa.

Si el presidente Castillo insiste en una ilegal y antidemocrática asamblea constituyente de la mano de Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo, mantiene su política de espanto a la inversión privada a través de personajes como su premier Mirtha Vásquez, no cambia a ministros como el de Educación y Transportes y Comunicaciones, no aclara las reuniones en el pasaje Sarratea con proveedores y lobistas, y no explica la bonanza económica de su exsecretario Bruno Pacheco, todo estará perdido para él.

Y cuando eso suceda, lo primero que va a reaccionar es la gente a pie, y una vez que esta comience a llenar con su indignación las plazas y las calles exigiendo la salida del profesor que jamás debió ser presidente, los Acuñas, los Lunas y los confundidos de Acción Popular serán los primeros en subirse al carro de rechazo popular, para mandar a su casa al régimen del lápiz. En ese momento ya no servirán de nada los diálogos, las reuniones en Palacio de Gobierno ni los “arreglos”.

El día que deje de ser popular apoyar a Castillo y los ciudadanos comiencen a responsabilizar del desmadre y el agravamiento de la crisis económica a quienes hace pocas horas han lanzado un salvavidas al profesor, estos serán los primeros en lavarse las manos y zafarse. Eso de que apoyaron al ahijado de Cerrón por “la gobernabilidad” o para dar “estabilidad”, no se los creerá nadie. Será el precio a pagar por no dejar que el presidente ni dé explicaciones al país por sus chanchullos.

Pese a ser nuevo en política, el presidente Castillo debería saber que acá muchos de los partidos no se sustentan en ideologías, principios ni vocación de servicio, sino en intereses. Cuando las papas quemen, ni las izquierdas de Verónika Mendoza y Marco Arana, hoy cómplice de este gobierno catastrófico y antidemocrático, moverán un dedo por volver a salvar al profesor que tendrá que salir por la puerta falsa de Palacio de Gobierno, como hemos visto a algunos en el pasado reciente.