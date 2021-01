Otra vez Piura estaba a la cabeza, en la punta del ranking. Marvin Bancayán Fiestas, el piurano que postula por el partido Victoria Nacional (VN) tenía 16 procesos pero los acaba de rectificar aclarando trece y quedándose con solo tres. En total, a nivel nacional, son 215 candidatos con procesos civiles y penales, según EC Data Martín Hidalgo. Los casos más comunes son porque no les dan de comer a sus hijos, no los visten, no los mandan al colegio, se han desentendido de ellos y casi siempre las madres son las que los denuncian para que, a la fuerza y orden del juez y amenaza de cárcel, cumplan. Pero también los hay procesados por hurto, es decir por apoderarse de lo que no es suyo, por haber estafado a alguien y por haberle causado lesiones diversas a otras personas, son agresivos, mejor dicho. Estos jovencitos ni siquiera debieron llegar a ser considerados por los partidos políticos que ahora los presentan como una opción a elegir, como lo más graneado de sus cuadros. Si algo hemos aprendido de la desgracia de la clase política actual, cuyas consecuencias estamos sufriendo en plena pandemia del Covid y la crisis económica, agravada por la crisis política, es que nosotros los electores los elegimos, y elegimos mal, pésimo. Con los candidatos actuales los partidos nos están demostrando que no aprendieron nada. En consecuencia, los menos votados deberían ser aquellos que se han atrevido a ofrecernos como opción a personas con este prontuario. En las actuales circunstancias no podemos darnos el lujo de no ser extremadamente exigentes. Hoy más que nunca necesitamos gente de altísima calidad, en todo el sentido, para que nos represente.