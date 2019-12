Es toda una tradición en nuestro país el buen número de indecisos antes de una elección y su reducción conforme pasan los días, sin embargo a casi un mes de los sufragios para elegir un nuevo Congreso de la República, las cifras se mantienen altas y las dudas no se disipan en el centro del país. Al respecto, en esta zona se dan los porcentajes más elevados de gente que no sabe o no opina. Por ejemplo, en la última encuesta de Instituto de Estudios del Perú (IEP) se observa que el 44% de ciudadanos del centro no define su voto. En el mismo sondeo se da cuenta que el 59% de pobladores decide su voto en la última semana.

La gran cantidad de sentenciados que postula, incluso muchos como cabezas de lista, hace que los electores sospechen que el próximo Congreso será más de lo mismo. Si a esto sumamos que la propuesta de la mayoría son irreales o demagógicas, se entiende que la gente mantenga su rechazo y escepticismo.

En el centro del país hubo una aversión muy marcada contra el anterior Congreso. Es por ello que aquí se produjeron las cifras más altas de repudio contra el Parlamento y a su vez el respaldo mayor al presidente Martín Vizcarra, algo que hasta hoy se mantiene. Como un detalle no menor, en la última encuesta de Datum se da cuenta que el 76% de ciudadanos de esta zona aprueban la gestión del Jefe de Estado, cuando el promedio nacional es de menos del 60%.

La labor de los candidatos será muy dura para convencer que esta elección no se tratará solo de un cambio de nombres.