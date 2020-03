Ninguna medida que se tome para frenar en el Perú el avance del coronavirus puede ser considerada como “exagerada” o “fuera de lugar”, si se tiene en cuenta que somos un país con grandes deficiencias en salud pública. No nos podemos dar el lujo de esperar a que el número de casos se multiplique para recién actuar. Miremos lo que sucede en Italia y España, mucho más avanzados que el nuestro en todo sentido, donde hay miles de contagiados y cientos de fallecidos.

Por ahora lo único exagerado es la forma en que muchas personas se han volcado a supermercados y tiendas para comprar alimentos no perecibles, artículos de limpieza y papel higiénico, como si estuviésemos ante una guerra. El viernes último el Comité Multisectorial ha señalado que no hay desabastecimiento de productos, por lo que no es necesario hacer colas y generar pánico con esa actitud que no contribuye en nada a calmar los ánimos en medio de esta pandemia.

Las medidas más extremas, pero a la vez muy necesarias, son la suspensión de clases en colegios y universidad, y la cancelación de vuelos comerciales procedentes de Europa y Asia, que es donde la pandemia está haciendo mayores estragos en estos momentos. No olvidemos que la gran mayoría de contagiados en el Perú, salvo el sacerdote de Villa María del Triunfo, son personas que han venido de los mencionados destinos o han estado en contacto con algunas de ellas.

Hay molestias y críticas, pero se debe entender que es lo mejor para evitar ser sobrepasados por la pandemia. Y si en Lima los hospitales tendrían dificultades ante el crecimiento exponencial del virus, habría que mirar en las provincias del interior del país, donde en situaciones normales, sin necesidad de pandemia, siempre faltan médicos, equipos e instrumentales básicos a fin de atender a los pacientes. Recordemos los casos de dengue que se dan por estos días.

Pueden estar fallando algunas cosas, tal como era de esperarse en un país con tantas limitaciones, pero las medidas dispuestas desde hace unos días por el gobierno del presidente Martín Vizcarra parecen ser las más acertadas. No podemos esperar y subestimar los riesgos, para reaccionar recién cuando tengamos el problema encima. Queda apoyar y dejar la crítica política para más tarde. Es momento de sumar para poner #altoalcoronavirus