Le piden a un alumno que marque la respuesta correcta a “La suma de dos números es 15 y el mayor es el doble del menor”. ¿Cuál es el mayor? A) 5 B) 10 C) 4 D) 8 El alumno marca A) 5, es decir el menor en vez del mayor, pero obviamente sabe que uno es 5 y el otro es 10. Para la ECEE, PISA y similares el alumno NO SABE MATEMÁTICAS. ¿Realmente no sabe?

Le piden a un alumno que marque la respuesta correcta a “En X + 10 = 30, ¿Cuál es el valor de la mitad de X?” A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 El alumno marca D) 20 que es el valor correcto de X, pero no se dio cuenta que le pidieron marcar la mitad de X o sea 10. Para la ECE, PISA y similares el alumno NO SABE MATEMÁTICAS. ¿Realmente no sabe?

Es importante entender que las pruebas masivas para marcar respuestas (sin considerar si el procedimiento refleja razonamiento y conocimiento matemático correcto) no nos dicen mucho respecto a lo que realmente significa saber matemáticas, y si se juzga eso a partir de los puntajes de este tipo de pruebas no se está evaluando realmente el dominio de las matemáticas.

Y eso que no he mencionado factores emocionales como ponerse nervioso, paralizarse frente a una pregunta compleja, dificultad de concentración, etc. que intervienen en todos estos exámenes y que también opacan la detección del verdadero saber de matemáticas (o cualquier otra área) de parte de los alumnos.

La única manera de saber si un alumno sabe matemáticas (o cualquier otra área) es entender el proceso por el cuál construye su conocimiento, lo aplica y lo transfiere. Eso no se puede hacer con estas pruebas.