Vamos inexorablemente rumbo a los 11 meses desde que el presidente Martín Vizcarra y su Consejo de Ministros aprobaron un decretó supremo que declaró el estado de emergencia nacional, el aislamiento social obligatorio y la respectiva cuarentena, a consecuencia del brote de la COVID-19. Hoy nos encontramos en un nuevo confinamiento, tras varios meses en los que muchos se empeñaron en retomar su vida normal, a pesar de las advertencias de una segunda ola de contagios.

Ante este escenario de terror, Susana Baca, una de nuestras más destacadas intérpretes e investigadoras del folclore afroperuano, rompió su silencio con una carta dirigida al actual presidente Francisco Sagasti.

Sin tanto rodeo, ni palabras rebuscadas, la artista dijo lo que miles de sus colegas también han denunciado pero no han sido tomados en cuenta: “El fondo que con tanto bombo se entregó no ha alcanzado ni siquiera para el 10% de los artistas. Ayúdanos a sobrevivir con dignidad, nadie quiere ver a mis compañeros músicos vendiendo golosinas en los ómnibus, ver a mis amigos dejando de ser los artistas que somos para convertirnos en mendigos, porque ya no hay espacios de trabajo”. Palabras duras que nos llevan a la reflexión, por un lado, la súplica de la cantante, y por otra. la respuesta del Ministerio de Cultura que informa que “un total de 9 411 trabajadores culturales, entre empresarios y artistas han sido beneficiados con las ayudas económicas para reactivar el sector que atendió a 1 945 proyectos otorgando 42 millones de soles”.

Hay dos lecturas respecto a la ayuda al artista que son totalmente opuestas, la realidad dura de miles de músicos e intérpretes de todos los géneros - a los que se refiere Baca- que están desprotegidos y que no han recibido un sol, y otro escenario en el que están todos los que han logrado una subvención que les ha permitido paliar la crisis.

Entendemos que el campo de acción del Ministerio de Cultura no solo incluye a los integrantes de la industria musical, pero habría que buscar la fórmula para dar la mano a esos intérpretes que se ganaban el pan cada fin de semana, a esos músicos que los acompañaban y otros que recorrían cada rincón del país ofreciendo su talento. Por ellos, Susana Baca alza la voz, pide que no los olviden y merecen ser escuchados.