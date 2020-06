Llama la atención y sobre todo preocupa lo visto entre domingo y lunes, en que el presidente del Congreso, Manuel Merino; y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, han tenido expresiones lamentables, pues no se trata de cualquier inimputable que ande caminando por allí, sino de autoridades políticas que toman decisiones que repercuten en la vida de los peruanos, y que por lo tanto deberían expresarse con mayor seriedad.

Primero sucedió con el titular del Poder Legislativo, quien pretendió no darse por enterado que familiares directos suyos hicieron negocio con el Estado y facturaron más de 200 mil soles entre los años 2011 y 2016, a pesar de que la ley lo prohíbe expresamente, pues entre esos años Merino era congresista. Aseguró que jamás tuvo injerencia en los servicios prestados por sus parientes, lo cual puede ser, pero nuestra legislación impide eso de manera muy clara, y debe ser acatada.

Pero insólito ha sido el caso de la ministra Montenegro, para quien el escándalo de Richard Cisneros o “Richard Swing” es un “hecho anecdótico”. Claro, nos ha costado a todos los peruanos 175 mil soles, incluso en tiempos de pandemia, pero para la señora no tiene mucha importancia. A ver que se lo diga a quienes no han recibido un bono en estos meses y tienen que salir de sus casas con riesgo de contagiarse a fin de obtener algo para comer.

El caso es tan delicado que alcanza al propio presidente Martín Vizcarra y ha generado que el Ministerio Público realice diligencias en Palacio de Gobierno y el Ministerio de Cultura, pero para la antigua escudera de César Acuña acá no pasa nada. Se están levantando plata de todos los peruanos mientras el país se encuentra en medio de una crisis sanitaria y los muertos se cuentan por miles, pero la ministra nos pide mirar a otro lado.

Un poco más de seriedad no vendría nada mal a nuestras autoridades, especialmente cuando llegan a los cargos más altos a los que puede aspirar un político, con toda la responsabilidad que eso implica. Si la ley dice que la familia de un parlamentario no puede contratar con el Estado, pues hay que acatar. Si un ministerio ha pagado 175 soles a un artista dudoso a cambio de nada, no puede ser un hecho anecdótico por más que el sujeto sea amigo del presidente Vizcarra.