El hecho de que un radical y asesino de policías como lo es Antauro Humala sea una presencia constante en campañas electorales y que haya partidos que se disputen su “apoyo” político, es señal de que en el Perú las cosas no caminan bien y de que en cualquier momento los votos de los ciudadanos con un perfil similar al que por estos días apoyan al profesor Pedro Castillo, podrían mandar al país al abismo.

No es extraño que el candidato de UPP, José Vega, sea el líder del antaurismo en libertad. Eso viene desde la elección del actual Congreso en enero del 2020. No es novedad. Sin embargo, lamentablemente, la disputa por el apoyo de Antauro no se da solo en el lado de la izquierda, sino en el otro espectro ávido de captar votos a cualquier precio. ¿Tan desesperados están que son capaces de sacar pecho por el apoyo de este sujeto preso en Piedras Gordas?

Primero vimos a Rafael López Aliaga en una escena surrealista suscribiendo un supuesto pacto con antauristas de la facción que maneja o manejaba ese personaje tan extraño como es Virgilio Acuña. A las pocas horas, el candidato de Renovación Popular un poco más y dice que eso nunca sucedió y que no sabe quién es el cabecilla del “Andahuaylazo”, todo esto mientras los “etnocaceristas” quemaban afiches con el rostro de quien se hace llamar “Porky”.

Luego apareció Hernando de Soto sacando pecho en el debate, por la supuesta aprobación que generan sus propuestas en Isaac y Antauro Humala. Días más tarde, en el programa de Jaime Bayly, el candidato de Avanza País reiteró que el encarcelado por matar policías le había expresado su respaldo político. Sin embargo, ayer Vega, de UPP, negó estas versiones y dijo que todo era un montaje y una farsa.

Lo que sí es cierto es que resulta inconcebible que haya políticos de acá y de allá que vean con buenos ojos la cercanía de un personaje como Antauro Humala, quien tiene que permanecer en la cárcel hasta el 2024 por la toma de la comisaría de Andahuaylas y la posterior muerte de cuatro policías en la madrugada del primer día de 2005. El Perú no merece eso de políticos que aspiran a llegar a la Presidencia, especialmente en un momento tan crítico como el actual.