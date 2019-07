​APP en salud: rompiendo mitos “sociales”

Esta semana, la presidenta de Confiep, María Isabel León de Céspedes, visitó el Hospital Alberto Leopoldo Barton del Callao, uno de los dos nosocomios administrados bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP). La impresión que se llevó fue muy favorable y no es para menos: el hospital Barton presenta altísimos estándares de calidad de servicio y en pocos años no solo se ha convertido en un referente para la oferta de la salud pública nacional, sino también para la aplicación de la modalidad de contratación público-privada a nivel del continente.

En efecto, contrariamente a lo que ocurre con las APP en transporte, donde la nefasta presencia de Odebrecht echó sombras que terminaron por envilecer varios proyectos emblemáticos del sector. En cambio, en el sector salud, curiosamente, las APP han demostrado altísimo éxito no solo en performance, sino en manejo pulcro de los recursos y sin la más leve sospecha de corruptelas. Gran parte del éxito ha sido que el modelo por el cual se desarrollan hasta ahora las APP hospitalarias es el llamado ”bata-blanca”, por el cual, tanto la responsabilidad de la infraestructura y equipos, como la del personal médico, corre a cargo del operador privado, con lo cual, la exigencia por los resultados médicos es total para el privado. Otros modelos, como el “bata-gris”, dejan fuera a los galenos de la responsabilidad del privado.

La experiencia del Barton echa por tierra así el mito de que en “sectores sensibles socialmente” como la salud, las APP no podrían aplicarse. Al contrario, lo que vemos es una experiencia exitosa que ha sido muy bien asimilada por la gente, lo que prueba que cuando percibe diferenciales de calidad relevantes en el servicio público, el ciudadano de a pie no repara en si el suministro es público o privado, sino que sea bueno para él. Hay que pensar en extender el modelo a educación y administración carcelaria. Y, cómo no, al agua potable.