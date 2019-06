​Aprender conversando

La habilidad de tener buenas conversaciones es central para nuestro desarrollo integral y todos podemos aprender a tener más y mejores conversaciones. Sin embargo, tenemos poca claridad sobre lo que implica ser buenos conversadores. Teniendo esto en mente, un grupo interdisciplinario de docentes de una escuela de Londres y académicos de la Universidad de Cambridge crearon un modelo para la comunicación efectiva (http://bit.ly/2EVpA4C).

Identificaron cuatro tipos de habilidades que necesitamos desarrollar para tener conversaciones significativas: el aspecto físico, lingüístico, cognitivo y socioemocional. En cuanto al aspecto físico, es importante que nuestro cuerpo se alinee con nuestro mensaje. Cómo llevemos nuestro cuerpo impactará en nuestra capacidad de comunicar. No es lo mismo decir “No estoy molesta”, cruzando los brazos y quitando la mirada, que decir la misma frase con los brazos extendidos y sosteniendo la mirada. La capacidad lingüística incluye nuestro vocabulario, uso correcto de la gramática, tiempo verbal y técnicas retóricas como las metáforas, el humor, la mímica e ironía. Las habilidades cognitivas: contenido adecuado, estructura y claridad de razonamiento. Finalmente, las habilidades socioemocionales (HSE), como la capacidad de incluir a todos en la conversación, la escucha activa y expresarnos con confianza, son quizás las más importantes para conversar con sentido. ¿De qué sirve que estructure un mensaje a la perfección a nivel cognitivo si no me dejo entender por falta de empatía?

Antes de intentar aconsejar al otro sobre su comunicación, comencemos observando cómo nos conducimos en estos cuatro aspectos. ¿Mi lenguaje corporal apoya mi comunicación o la contradice? ¿Uso metáforas, sentido del humor, de manera apropiada? ¿Soy claro al expresarme? Finalmente, en la parte emocional, ¿estoy preparada para cambiar mis puntos de vista, construir sobre las ideas de los demás, escuchar e incentivar que los demás participen? Este es un primer paso para una comunicación efectiva que repercutirá positivamente en todos los aspectos de nuestra vida.