La palabra “diseño” proviene en español del término en latín “designare”, que quiere decir “dar nombre, marcar, representar, indicar”. Los dibujos son el lenguaje del diseño. Dibujar es una excelente práctica que nos ayuda a aprender más y mejor. Un estudio del 2018 encontró que los estudiantes que dibujaban información recordaban 49.5% de lo que aprendían, mientras que los que solo escribían recordaban 28% (Fernandes, Wammes & Meade).

¿A qué se debe esto? Cuando dibujamos, procesamos la información de diferentes maneras a la vez. Por un lado, recogemos información lingüística de lo que leemos, escuchamos y anotamos; por otro lado, usamos nuestra inteligencia espacial, al ubicarnos físicamente en una hoja en blanco. Además, trabajamos visualmente, buscando de qué modo comunicar nuestras ideas en gráficos. El proceso de dibujar nos permite integrar habilidades hacia un mismo objetivo.

Como toda habilidad, el dibujar para aprender se necesita practicar. Es posible incorporar la práctica de dibujar en todas las materias. Por ejemplo, podemos invitar a nuestros estudiantes a crear mapas conceptuales, dibujos, representaciones gráficas de lo que van aprendiendo. Aprendemos a través del ensayo y error, así que lo recomendable es hacer muchos “borradores en dibujo” del mismo concepto, en vez de intentar hacer un dibujo definitivo/final.

Para tener éxito, debemos tener claros los pasos a seguir. En primer lugar, estamos interesados en el proceso de dibujar como aprendizaje, no en el resultado estético -no buscamos un dibujo “bonito”-. Por lo tanto, no necesitamos “saber dibujar” a fin de beneficiarnos del dibujo para aprender. Luego, ¿sobre qué vamos a dibujar? Necesitamos definir nuestro tema con claridad.

Si nos quedamos paralizados frente a la hoja en blanco y sentimos que somos más hábiles escribiendo, podemos escribir como un paso previo al dibujo. Mantenerse flexible sobre el proceso nos va a ayudar a cumplir nuestro objetivo de aprender dibujando.