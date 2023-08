Hace algunos meses, la directora de los Premios Heat, la colombiana Dina Montes, dio una polémica declaración con la que intentaba explicar por qué la industria musical peruana no se desarrollaba: “Si siguen haciendo una industria de covers, claramente, nunca se van a internacionalizar. El cover solo sirve para sonar en discotecas, pero no te ayuda a crear una identidad”, dijo con una autoridad que sorprendio a más de uno. Y es que quizás, la mencionada ejecutiva, quiso referirse al ambiente salsero local, en el que algunas cantantes apuestan por los covers por las mismas exigencias del mercado. Montes, con lo dicho, desconocía totalmente lo que sucede en nuestro país en el que hay muchísimo talento luchando por sus propuestas musicales, todas originales e inéditas en diversos géneros, donde el cover no es lo usual. Y ejemplos hay muchísimos, desde los consagrados como Gian Marco que lanzó un tema a dúo con Rubén Blades, que es el adelanto de un álbum con siete canciones en colaboración con populares artistas, hasta una talentosa Emy Castro, joven intérprete que fue telonera de Natalia Lafourcade y que auncia su primer álbum con temas nuevos del acervo peruano. Tenemos a un Ezio Olivia, que con su pop urbano se abre paso en México, Álvaro Rod que graba sus temas y se los entrega también a sus colegas y una Lita Pezo, ganadora de La Voz que ya alista su segunda balada original que se llama Luchadora. Tres estadios de San Marcos llenos fueron la reafirmación de la popularidad de un Grupo 5 que también apuesta por lo propio. Hay muchísimos nombres que están haciendo carrera en el Perú, Yahaira Plasencia, Leslie Shaw, Adrían Bello, Daniela Darcourt. Susan Ochoa, Ruby Palomino, Amy Gutiérrez, todas de manera independiente, sin apoyo de los sellos discográficos, es la cruda realidad, y cada una de ellas, tratando de mantener una carrera vigente en tiempos muy competitivos, todos, absolutamente todos, grabando canciones inéditas. Que nuestra industria musical no despegue con la fuerza de otros países, es un tema de progundo análisis en el que intervienen muchos factores y no solo los artísticos. Pero, que lo dicho por una productora colombiana está muy lejos de la realidad, que en el Perú todo es cover en el medio musical, no es totalmente cierto.