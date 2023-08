Hace unos meses decidí volver a la Blanca Ciudad, después de largos años de ausencia, aunque siempre volvía de visita preocupado por el desarrollo cultural, que en los años 90 tuvieron un impulso importante y que lamentablemente se fue perdiendo. Y encuentro una ciudad aletargada, deteriorada, asaltada por la informalidad, perdiendo su identidad lentamente y eso no tiene nada que ver con el mes de agosto, donde todos resaltamos nuestro amor por la tierra; porque después, simplemente nos olvidamos que existe.

Siento que damos vueltas sobre lo mismo, lamentando el poco apoyo a la cultura, como si alguna vez lo hubo, casi conformados con lo poco que conseguimos, sin ideas nuevas y con poca creatividad; afectados por el terrible centralismo, donde todo pasa en Lima y nada en el resto del país. Cada vez hay menos centros culturales y los pocos que quedan siguen haciendo lo mismo que hace dos o tres décadas atrás.

Pareciera que el fenómeno de la globalización, el avance de Internet y la primacía de le redes sociales no han sido entendidas en toda su magnitud y cómo es que funciona el poder de la comunicación. No miramos más allá de nuestra frontera imaginaria y administramos nuestras propias limitaciones. Es tiempo de cambiar, de tomar un nuevo impulso y activar nuestra creatividad para generar nuevas ideas, los arequipeños nos hemos caracterizado justamente por eso y estoy seguro que podemos cambiar el rumbo de nuestra vida cultural. Si piensan que alguien lo hará, eso no pasará, tienen que hacerlo ustedes mismos.