Las críticas a los impresentables que han llegado dispuestos a asaltar el Estado no se deben a su condición de provincianos, de egresados de determinadas universidades o por ser integrantes o cercanos a un partido surgido en Huancayo y no en Lima. No. Eso es lo que nos quieren hacer creer aquellos que defienden el nombramiento en cargos públicos de quienes son dignos subordinados de un sujeto como el actual premier Guido Bellido, un defensor de terroristas, aparte de misógino, machista y homofóbico.

Los cuestionamientos se deben a que el Poder Ejecutivo está tomando por asalto el Estado al colocar en cargos públicos a filoterroristas, buenos para nada, sinvergüenzas, huelguistas, agresores de mujeres, iletrados en administración estatal y demás especies. Afirmar que se les critica por no ser limeños o por ser jóvenes como lo dijo ayer el casi premier Roger Nájar, es pura demagogia y victimización muy propia de lo peor de la izquierda que se ha hecho del poder desde el 28 de julio.

Pero el problema no radica solo en que esta gente haya comenzado a tomar la administración pública cual piratas ávidos de un cofre, sino que su idea es expandirse y manejar todo. Ya lo dijo el hoy presidente Pedro Castillo durante la campaña. Fue una semana antes de la segunda vuelta, durante el debate oficial con Keiko Fujimori. En ese momento señaló: “El Estado tiene que controlar a la población, al mercado”. Esta frase de antología ocupó la portada de Correo el 31 de mayo último. Advertidos estaban.

Esta clase de personajes que tiene como único “mérito” ser cercano a Perú Libre o el haberle cargado el maletín a Castillo durante la campaña, es la que quiere intervenir en la economía, el transporte, la salud, la minería, los créditos bancarios, el sistema de pensiones y hasta poner una línea aérea estatal. Son los que sueñan con una “policía” paralela integrada por ronderos y una tropa formada por jóvenes que no estudian ni trabajan, a cargo de un ministro de Defensa expulsado de la Policía.

Desde el lado de la democracia, urge tomar acciones inteligentes y basadas en la ley para frenar la toma del Estado por parte de Perú Libre y sus aliados de Juntos por el Perú. Frente Amplio y Nuevo Perú, que parecen sentirse muy a gusto viendo cómo el país es llevado al abismo por Castillo y Vladimir Cerrón. Hoy todos son socios en esta gran “cruzada” por implantar una dictadura jurásica manejada por quienes meses atrás solo podían aspirar a ser parte de “Los dinámicos del centro”.