Ayer analizamos a los cuatro primeros de la encuesta sobre intención de voto, realizada por Ipsos Perú. Hoy completamos la lista.

JULIO GUZMÁN: Sube un punto y tiene 5% de las preferencias. Su discurso anticorrupción y su énfasis en concretar las reformas que pide la sociedad ha generado adhesiones. Sin embargo, darse golpes al pecho afirmando que no tiene nada que ver con gestiones pasadas y conductas inapropiadas, y el hecho que las aclare de vez en cuando, genera sospechas.

CÉSAR ACUÑA: También sube un punto y ya tiene un 4% de respaldo. Su gran capital político está en el interior del Perú. Sin embargo, un país en crisis sanitaria, económica y política; además de la falta de confianza en las instituciones, necesita soluciones de gran envergadura. Para lograrlas se necesita capacidad e inteligencia. Dudamos que el presidente de APP las tenga.

YOHNY LESCANO Y ALFREDO BARNECHEA: Cada uno tiene 3% y siguen estancados. Se medirán en elecciones internas y son favoritos para ser candidatos a la presidencia por Acción Popular. El que gane tendrá una gran desventaja: su bancada en el Congreso ha desvalorizado al partido. Además, el afán de protagonismo y confrontación de su correligionario Merino de Lama se ha convertido en un boomerang que perjudica a todos los de la lampa.

HERNANDO DE SOTO: Sube a 3%. Tiene un sector del empresariado listo para respardarlo y hasta apoyo externo, por sus excelentes relaciones en todo el mundo. Sin embargo, ante la falta de un aparato con dimensiones nacionales y estructura partidaria incurre en errores mayúsculos como rodearse de peligrosos extremistas.

NO PRECISA: Un 16% todavía no se decide. A este grueso bolsón –al que se suma el 14% de los que piensan votar blanco o viciado- apuntan los que están a la cabeza para consolidarse y los que están abajo para crecer, pero también los que no tienen candidatos visibles como UPP y Frepap.