Nadie en el Perú puede oponerse a la muy urgente lucha contra la corrupción y a la necesidad de que los ladrones de cuello y corbata que se han valido de la gestión pública para llenarse los bolsillos, sean enviados a la cárcel por una larga temporada. Es lo que el país exige. Sin embargo, lo que no se puede permitir es que en esta labor, el sistema judicial incurra en excesos, actos de venganza y la toma de decisiones anteponiendo el criterio político y la búsqueda del aplauso de la tribuna.Lo señalo porque el casi siempre admirado e idolatra-do Equipo Especial del caso Lava Jato del Ministerio Público está tomando decisiones que no hacen más que manchar y desvirtuar la necesaria lucha contra la corrupción. Ahí tenemos las prisiones preventivas que se han caído en instancias superiores o en el Tribunal Constitucional (TC), los “oportunas” filtraciones a al-gunos medios, las diligencias motivadas por aparente venganza y las idas de boca que han merecido sanción.No dejemos de lado que hasta el momento el equipo de fiscales no logra armar denuncias coherentes y decisivas contra los implicados en la trama de corrupción que ha salpicado a todos los gobiernos desde 2001 hasta la fecha. De ruidosos y mediáticos pedidos de prisión preventiva no se ha pasado. La corrupción tiene que ser combatida eficientemente, pero con el código penal y la Constitución en la mano, y sin excesos ni patinadas.Veamos lo sucedido con un grupo de abogados árbi-tros injustamente encarcelados de manera temporal, y la diligencia en la que el fiscal Domingo Pérez inte-rrogó a José Sardón, miembro del TC, por supuestos aportes a excongresistas fujimoristas a través de la ONG Reflexión Democrática. Esto sucedió “coinciden-temente” luego que dicho magistrado votara a favor de la excarcelación de Keiko Fujimori, tras 13 meses de arresto preventivo. ¿Fue una represalia? Como señalé días atrás en este espacio, la lucha contra la corrupción no puede mancharse por las acciones de ciertos magistrados a los que parece que la inmensa labor que se les ha enco-mendado, les está quedando grande. Criticar ciertas acciones fuera de lugar de algunos jueces y fiscales no significa apoyar a los corruptos que, ojalá, acaben tras las rejas, sino exigir que las cosas se hagan bien y que las acusaciones y las sentencias sean irrefutables.