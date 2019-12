Infidelidad, traición, deslealtad, llanto, perdón, venganza. Todos estos elementos, propios de la más alucinante telenovela clásica mexicana, se pusieron sobre el tapete mediático tras la difusión de un video del programa “Magaly TV la Firme” en el que se “ampayó” al arquero Pedro Gallese saliendo de un hotel con una señorita que no es su pareja oficial. Al día siguiente, su esposa difundió un comunicado en sus redes en el que daba por finalizada su relación y hace algunos días el portero, al término de un partido de fútbol, aprovechó las cámaras de un reportero de televisión para dedicarle unas palabras a la madre de sus hijos pidiendo una oportunidad más y el perdón respectivo. Inmediatamente las redes sociales, conductores y conductoras de televisión iniciaron la polémica e incendiaron la pradera de las opiniones sobre lo qué debería o no hacer la esposa de Gallese. Como si el perdón, que es una decisión personal que reviste de mucho análisis de la persona afectada, tuviese que pasar por lo que opine fulano o fulana envalentonado por las redes y que cree saber lo que a otro le conviene o siente. Calmémonos un poco. Cada quien tiene su propia opinión de los hechos, pero finalmente, así no nos guste, en este tipo de situaciones la última palabra la tienen los protagonistas. En lo que sí deberíamos preocuparnos es en generar en pleno siglo XXI ciudadanos y ciudadanas con autoestima, sin prejuicios, libres, viviendo en igualdad para que hombres y mujeres entiendan que cuando se decide un compromiso, ambos deben respetarlo o en todo caso marcar las pautas en las que se desarrollarán como pareja y que solo a ellos les incumbe. Eso de “es un chico muy bueno, muy noble, muy correcto, se le chispoteó, pues, qué se va a hacer, esas cosas pasan, hombres son hombres, qué se va a hacer”, palabras de Doña Peta, mamá de Paolo Guerrero, no hacen sino reafirmar que hay mucho por educar y desterrar conceptos que aún mantienen madres y abuelas, porque así fueron criadas. Para el hombre, todo; para ellas, nada. Para el varón, justificar la infidelidad porque “es su naturaleza”; para ellas, el descrédito, el insulto, la violencia. En eso deberíamos preocuparnos: en una educación en igualdad y no en querer decidir la vida de otros, que no nos debería interesar.