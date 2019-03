Avance de proyecto Wari se entrampa en Ayac

El complejo arqueológico Wari es uno de los puntos turísticos más atractivos de Ayacucho. Para muchos no tiene nada que envidiarle a Machu Picchu. Es una ciudad enterrada al norte de la capital ayacuchana. Hay palacios, áreas residenciales y ceremoniales, calles murallas y acueductos, que por ahora están cubiertos. “Se requiere más de 20 años para develar los restos”, dijo el arqueólogo José Ochatoma. “El imperio Wari tuvo un periodo de vida de 100 años y fue un ejemplo de civilización y organización; si no hubiera Wari, no existirían los incas”, agregó.

Por ahora no se avanzó mucho, pero igual, los visitantes pueden ver excavaciones y ruinas que captan su interés. De 600 hectáreas se conocen solo 60, siendo un gran reto que en un tiempo próximo se pueda conocer las riquezas arquitectónicas de esta cultura.

El problema mayor es que hace algunos días el Ministerio Público inició investigaciones a este proyecto e intervino almacenes y verificó la desaparición de documentos. Hay muchas irregularidades en Wari, como el que un presupuesto de 4 millones 900 mil soles para el proyecto fue destinado presuntamente a otras obras en la gestión del exgobernador regional Wilfredo Oscorima.

Lo que se teme es que esta intervención de la Fiscalía y las declaraciones de la titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, María Elena Palomino, quien informó que sí hubo irregularidades, generen un impasse y no se puedan reiniciar los trabajos de investigación en el Complejo Arqueológico, proyectado para el próximo mes de abril. Por falta de presupuesto las labores, que se iniciaron en el 2012, estuvieron paralizadas desde hace más de un año y ya no se pueden postergar más.