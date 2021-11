El Congreso tiene que ponerse fuerte con el ministro de Defensa, Walter Ayala, y exigirle explicaciones satisfactorias sobre el escandaloso pase al retiro del hasta hace poco comandante general del Ejército, general de división José Vizcarra Álvarez, a quien se habría mandado a su casa de un momento a otro por actuar dentro de la ley y negarse a ascender al grado de general de brigada a dos coroneles “recomendados” del presidente Pedro Castillo, uno de los cuales trabaja en Palacio de Gobierno.

El ministro Ayala ha salido a decir que el cambio de los comandantes generales es prerrogativa del jefe de Estado y tiene razón, pero estos relevos no pueden darse cuando al mandatario le da la gana, que es lo que ha tratado de explicar el titular de Defensa. Bajo esa lógica, tendríamos que afirmar que vacar a un mandatario también es potestad del Congreso, sin embargo, eso no quiere decir que un día los legisladores se despiertan y se bajan a un mandatario porque les provocó. Así no es.

Sería muy peligroso que el régimen marxista leninista de Castillo y su socio Vladimir Cerrón comiencen a manosear los ascensos en las Fuerzas Armadas para poner en puestos claves a sus incondicionales, tal como lo hizo en el pasado Vladimiro Montesinos al promover a sus amigos y compañeros de promoción que al final le fueron “leales”, en agradecimiento por haberles regalado los galones que no merecían. Ya todos sabemos cómo acaba eso.

El repentino cambio en el comando del Ejército por rechazar “presiones” en el proceso de ascensos, debería encender las alarmas de todos los que creen en la democracia. ¿Es esto una exageración? Para nada. Recordemos el ideario de Perú Libre y el afán de perpetuarse en el poder de parte de los marxistas que nos gobiernan, para lo cual quieren cambiar la Constitución a cualquier precio. Ellos no creen en “pelotudeces democráticas”.

El país merece una explicación seria del ministro Ayala. Ojalá que la brinde ante un Congreso que tiene que ponerse los pantalones de una buena vez. Sería un error aceptar que todo se debió simplemente a que el presidente puede cambiar a los comandos de las Fuerzas Armadas cuando se le ocurra, y por nada. Sería bueno saber qué tanto pesan dos coroneles con “vara”, como para tumbarse a un comandante general designado por el propio Castillo hace apenas tres meses.