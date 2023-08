Hace unas semanas fui entrevistado por INFOBAE, portal de noticias en español muy leído en el mundo. Publicó una entrevista con precisiones muy claras de la educación peruana, especialmente de la educación superior. En ella quedó claro que estoy de acuerdo con el bachillerato automático y que es urgente fortalecer la licenciatura para el ejercicio profesional. También que, si bien los grados son logros fundamentales en la trayectoria profesional de una persona, no facultan el ejercicio de una carrera en el mercado laboral. Es más, que en los últimos tiempos se han sobrevalorado, a tal punto que el título profesional o licenciatura ha pasado, en muchos casos, a un segundo lugar. Lo que propongo es “fortalecer los niveles de alta exigencia en la licenciatura”, donde la innovación y la investigación deben estar presentes en todos los años de estudios Y, por supuesto, deben ser el requisito central para el ejercicio laboral siempre en el mercado productivo de bienes y servicios. Ojo con el sector público. Por otro lado, queda claro que en el Perú no hubo ni hay una reforma universitaria. Lo que ha existido es la creación de la SUNEDU como órgano que desarrolla fundamentalmente el licenciamiento y la supervisión teniendo en cuenta las condiciones básicas de calidad de las universidades. Y que espero que su nuevo comité directivo no dé marcha atrás. Sostengo que el licenciamiento no debe ser permanente Y que, más bien, el “SINEACE modernamente reorganizado” debe acreditar obligatoriamente a las instituciones de educación superior, así como a los centros de educación básica que voluntariamente lo solicitaran. Finalmente explicité que la “meritocracia magisterial” debe fortalecerse y que la Ley que pretende el nombramiento automático debe reconsiderarse a la brevedad. No olvidemos que actualmente alrededor de 180 mil maestros siguen concursando para nombramiento, ascensos y cargos directivos.