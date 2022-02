Desde el gobierno y las trincheras mediáticas donde yacen los amigos del régimen, mucho se habla de golpe de Estado y vacancia, cuando el Poder Ejecutivo parece ser el primer interesado en tumbarse al Congreso al estilo Martín Vizcarra, al haber puesto como presidente del Consejo de Ministros a un personaje como Aníbal Torres, quien en lugar de ir tendiendo puentes con la Plaza Bolívar a poco de pedir el voto de confianza, ha salido con la pierna en alto y mordiendo un filudo cuchillo.

Difícil creer que con esas actitudes, el premier Torres quiera recibir el voto de confianza. Lo que parece estar buscando es que lo rechacen, con lo que se convertiría en la “bala de plata” que no pudo ser su antecesor Héctor Valer, quien por ser tan pero tan impresentable, tuvo que ser enviado a su casa en menos de una semana. No fue útil ni para sacrificarlo en el afán de acortar el camino hacia el rechazo a los dos gabinetes que permitiría cerrar el Poder Legislativo como hizo Vizcarra en 2019.

El objetivo de cerrar el Congreso está vigente. Cuando se esperaba que el presidente Castillo actúe con responsabilidad y nombre un equipo de consenso y de ancha base, salió poniendo como premier a Torres, regalando tres ministerios al corrupto Vladimir Cerrón, manteniendo a impresentables como Juan Silva en Transportes y Comunicaciones, y colocando en el Ministerio de la Mujer a una señora que horas antes piteaba en las calles contra el gabinete sin paridad que luego pasó a integrar. El lunes por la tarde el premier Torres ha aparecido rodeado de sus ministros acusando de golpistas y vacadores a los congresistas a los que supuestamente les va a pedir el voto de confianza y pidiendo que dejen gobernar al presidente Castillo. Con este escenario, ¿qúe acuerdo y concertación puede existir? Acá se está dinamitando cualquier aproximación entre el oficialismo y la oposición. Torres busca convertirse en la nueva “bala de plata” que no pudo ser el repudiado Valer.

El Congreso tiene que hilar muy fino en medio de esta arremetida del Poder Ejecutivo que busca gobernar al menos por unos meses sin el contrapeso del Legislativo que mal que bien, ha frenado que el profesor y Perú Libre se terminen adueñando del país. Si no lo han hecho hasta ahora no es porque no quieran, como creen algunos “inocentes”, sino porque no han podido debido a una barrera que ahora quieren derribar y a una Constitución de 1993 aún vigente.