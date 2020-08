La frase “soy congresista, pero no sé por lo que voto”, lanzada por el congresista fujimorista Gilbert Alonzo, pasará a la historia por ilustrar el bajísimo nivel de este Parlamento que en cualquier momento podría cometer la inmensa barbaridad de aprobar una norma populista en extremo, que obligaría a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a devolver dinero a sus aportantes que se quedarían sin pensión.

Cómo será de complicado el asunto, que el viernes por la noche, mientras el tema estaba en agenda para ser debatido, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, ha tenido que ir al Congreso para plantear una “alternativa” que consiste en dar un bono extraordinario a los que han aportado a la ONP, a fin de no dejarlos sin pensión ni atención médica en Essalud. Casi ha sido un ruego para que no cometan semejante irresponsabilidad.

No queda dudas que por unos votos en 2021, los congresistas son capaces de cualquier despropósito, incluso dejar a los peruanos sin pensión a cambio de algo de plata en el bolsillo por algunos días. La propuesta de devolver los inexistentes aportes a la ONP, pinta de cuerpo entero el nivel tan mediocre, improvisado y populachero de este Poder Legislativo que, irónicamente, debía ser mejor que el anterior que fue cerrado por Martín Vizcarra, el padre de la actual criatura.

El problema es que a este Congreso que no sabe ni lo que vota, le quedan diez meses en funciones, en los que podrían plantear cualquier otro mamarracho. En tiempos previos a una elección, son un verdadero peligro. ¿Qué viene después?, ¿devolución de impuestos o de aportes a Essalud para los que no se enferman?, ¿pensión para todos? Se puede esperar cualquier cosa, a pesar de que el Poder Legislativo no cuenta con iniciativa de gasto.

Al Congreso no le entran balas. Le resbalan las críticas y las explicaciones técnicas que se han dado sobre esta barbaridad. Sus integrantes han aprendido del presidente Vizcarra esa idea irresponsable de dice que “hay que oír al pueblo”. El premier Martos ha advertido que miles de jubilados podrían quedarse en la calle, gracias a personajes que no saben ni lo que votan y que, en la mayoría de casos, en julio del próximo año volverán al anonimato.