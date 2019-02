1. El 12 de febrero es una fecha cargada de historia para los peruanos. Hace 116 años nació Jorge Basadre (1903-1980), el más grande historiador nacional, autor de la más rigurosa narración de nuestra República. El eminente hijo de Tacna nació en plena chilenización y aunque de niño lo trajeron para Lima, su primera infancia en la ciudad patriótica sellaría para siempre su vida intelectual. Basadre mirando a Tacna siempre pensó en el Perú y su legado con enorme autoridad moral constituye para los peruanos un referente inobjetable. El maestro dijo: “Toda la clave del futuro está allí; que el Perú escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una gigantesca fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos” (La Promesa de la Vida Peruana, 1958). Eso es verdad. Los mediocres ven todo al revés y perviven criticando todo el tiempo embriagados por su pesimismo. 2. Un 12 de febrero pero de 1820, don José de San Martín procedente de Chile en su propósito de lograr una América independiente, al no poder ingresar en Lima -se hallaba aún bajo dominio realista- llegó hasta Huaura, donde emitió el Reglamento Provisional del Perú, considerado el primer instrumento jurídico del derecho peruano, incluso anterior a la primera Constitución Política (1823). En su texto, el Reglamento define el carácter territorial del país y proclama la voluntad general de los pueblos, que fue la base jurídica, junto al uti possidetis, de la constitución de los Estados en el siglo XIX. Los peruanos deberíamos visitar Huaura y su histórico balcón donde el libertador dio el primer grito de independencia e inscribirlo en nuestro imaginario nacional. Hasta ahora el Congreso no declara a Huaura “Ciudad Emblemática del Bicentenario” -lo propuse un día como hoy de 2017 desde Huaura-; en cambio, el Parlamento Andino lo hizo desde Bogotá el 19 de julio de 2018.3. ¿Qué está pasando? Hasta ahora no vivimos a la Patria como quería Basadre porque no la priorizamos. ¡Refundemos el Perú con carácter!, invirtamos sin miedo el 12% del presupuesto nacional en educación y todo comenzará a ser distinto.