Bienvenidas las investigaciones

Todas las denuncias que surjan dentro del caso “Lava Jato”, el Club de la Construcción y demás, como aquella que en las últimas horas ha salpicado a Peruanos Por el Kambio (PPK), agrupación por la cual el presidente Martín Vizcarra llegó al poder hace poco menos de un año, deben ser investigadas por el Ministerio Público sin importar en qué lado de la política se encuentran los sindicados, o si los señalados tienen poder o han caído en desgracia.

Si en el Ministerio Público y el Poder Judicial han investigado y actuado con severidad al mandar a prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala y su esposa, y a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, no habría razón para que no se haga una exhaustiva pesquisa acerca de lo dicho por un aspirante a colaborador eficaz sobre un presunto aporte recibido por Pedro Pablo Kuczynski en su casa de San Isidro en presencia del actual jefe de Estado.

La justicia no puede hacer distinciones. No olvidemos que hasta el momento el Ministerio Público no ha citado a Susana de la Puente por lo dicho por Jorge Barata hace un año en el sentido de que Odebrecht dio dinero a Kuczynski para su candidatura del 2011. Tampoco ha pasado nada con Luis Alva Castro, a quien el mismo personaje dice haber entregado 200 mil dólares para la postulación de Alan García en el 2006. Si se va a ser severo, que se sea con todos, ¿no?

Los peruanos tenemos derecho a dudar de las autoridades. No olvidemos que todos los gobernantes del 2001 al 2018 o están prófugos o con impedimento de salida del país, mientras que Humala tiene un pie de regreso en el “penal presidencial” de Barbadillo por aparentemente haber recibido 3 millones de dólares de los corruptores brasileños que lamentablemente descubrieron que muchos políticos peruanos tenían un precio.

Es muy probable que en los próximos días, tras las declaraciones de los brasileños de Odebrecht, se arme un gran revuelo en el país. Sin embargo, más allá del escándalo, será necesario que esta vez sí el Ministerio Público y más tarde el Poder Judicial midan a todos con la misma vara. Acá no puede haber ensañamientos ni privilegios contra nadie, sino únicamente la aplicación de la ley, para que por fin se pueda sancionar a los que delinquieron.