BOLIVIA: EL ARGUMENTO HISTÓRIC0 Y LA PROMESA CHILENA INCUMPLIDA

El canciller chileno Roberto Ampuero no sabe nada de la construcción de argumentos en una litigación internacional como la planteada por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia. Acaba de ningunear la dedicación casi a exclusividad del equipo boliviano a las razones históricas que fundamentan su pretensión. Ampuero ha dicho que “pareciera que se confundiera la CIJ con una Corte de análisis histórico. Hubo mucha referencia a lo histórico con poco acercamiento y elaboración con respecto a lo jurídico”. Esa percepción es absolutamente errada, y lo voy a explicar. Bolivia jamás ha objetado la vigencia del tratado de límites que firmó con Chile en 1904, por el cual quedó geopolíticamente reducido a país mediterráneo. La Paz le volteó la página a la cancillería chilena, que estaba confiada en que invocaría la nulidad del referido acuerdo, desarrollando la denominada promesa incumplida por parte de Chile. Por eso Bolivia ha expuesto en el primer turno de los alegatos ante la Corte cada uno de los momentos en que Chile hizo promesa, generó derecho expectaticio en Bolivia y, lo más grave, no cumplió. Esas promesas chilenas, que estuvieron cargadas de mala fe, pues fueron hechas deliberadamente y sin la más mínima intención de que los bolivianos pudieran obtener la salida al mar, han terminado por consumar la inconducta chilena que el equipo boliviano le ha recordado a la Corte. Junto a esa responsabilidad unilateral por incumplimiento de la referida promesa está la relevancia del tiempo transcurrido, que no es cualquier lapso. Han sido más de cien años en los que la mecedora chilena ha mantenido una posición de indiferencia y hasta de desprecio hacia los altiplánicos que solamente llegado Evo Morales al poder, el primer presidente indígena de Bolivia, hizo lo que ninguno de sus antecesores, es decir, advertir el referido desdén chileno por sus emociones históricas, y por eso decidió demandarlos. Ampuero olvida que los argumentos jurídicos tienen su base en los históricos.