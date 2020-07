Lo que estamos viendo por estos días en las calles, paraderos y dentro de las unidades de transporte público es muy preocupante. Esas aglomeraciones motivadas por la necesidad de la gente de movilizarse a trabajar, nos pueden pasar la factura en diez o quince días, en que tendríamos un disparo en el número de contagios. Está sucediendo todo lo que se quiso evitar cuando el 15 de marzo último se dispuso el aislamiento, ante la llegada del COVID-19.

Acá debe de haber un trabajo integral no solo de los ministerios de Defensa e Interior, que han puesto a personal militar y policial en estaciones y paraderos. Tampoco es solo labor de los alcaldes y de la autoridad de transporte. A estos esfuerzos deben sumarse los gremios empresariales, los empleadores, a fin de hacer que su personal entre a trabajar en horarios escalonados a fin de que no haya “horas punta” en las mañanas y las noches.Lo que estamos viendo por estos días es muy peligroso, es casi un crimen. No podemos tener a la gente haciendo cola y metiéndose codazos para subir a una combi. Tenemos un virus mortal regado por toda la ciudad y cosas como esas no pueden estar sucediendo. Cuando venga una gran ola de contagios, ¿en qué hospitales y camas UCI vamos a recibir a estas personas?, ¿ya se solucionó la escasez de oxigeno?, ¿se ha previsto esta situación?

Mal haría el presidente Martín Vizcarra en culpar, como en semanas anteriores, a los ciudadanos de esta situación. Se supone que tenemos un gobierno que debe prever esto en alianza con los privados. No es cosa de poner militares y policías en los paraderos para separar a la gente en las filas. Los ministerios de Trabajo y Producción, y los empleadores en general, deberían interesarse en este asunto que es muy delicado.

El último fin de semana el ministro de Salud, Víctor Zamora, ha dicho que si hay un incremento considerable de casos, podría volver la cuarentena, lo cual sería nefasto en todos los sentidos. No es cosa del ciudadano de a pie, es un problema del Estado y los privados que desde hace mucho tiempo han debido prever lo que se vendría el día en que acabe el confinamiento. Se tiene que desactivar esa bomba de tiempo que es el transporte público y los paraderos.