BRASIL: SERGIO MORO PODRÍA DESMORONARSE

¿Será que Sergio Moro -actual ministro de Justicia de Brasil y otrora incorruptible juez que condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por actos de sobornos desnudados por la tenencia de una casa de playa cedida por la constructora OAS- podrá salir airoso de la montaña de críticas en su contra durante los últimos días, luego de publicitarse unos audios que pondrían en duda su imparcialidad de magistrado al haber sostenido conversaciones con los fiscales del caso Lula para promover una campaña en desmedro del expresidente y así neutralizar sus recursos para quedar librado de la cárcel? Esa es la pregunta que se hacen más de la mitad de los 208.3 millones de brasileños quienes, a pesar del escándalo desatado, siguen considerándolo casi un héroe nacional en la lucha contra la corrupción, al haber encarcelado cuando juez, además de Lula, a un importante número de políticos y empresarios comprometidos en actos de corrupción. Tampoco es que Moro haya caído en desgracia. Ello podría ser cierto si la ola de críticas lleva al presidente Jair Bolsonaro a bajarle el dedo cuando tuviera la certeza de que las imputaciones a su ministro fueran probadas. Solamente en ese supuesto, el presidente del gigante sudamericano no demoraría en apartarlo del cargo. Mientras tanto, el ministro -que ya ha dicho que renunciaría si se confirma su responsabilidad- sigue gozando de la confianza del Palacio de Planalto, sede del Gobierno. Pero conviene no ser cándidos con todo lo que ha sido publicitado sobre Moro. Está claro que el exmagistrado se ha ganado muchos enemigos, sobre todo porque encarceló al más importante político de la izquierda brasileña de los últimos años -Lula-, frustrando su mayor aspiración: el retorno victorioso a la política activa y seguramente su regreso al poder como auguraban las encuestas antes de las elecciones presidenciales de 2018. Frente a las acusaciones, rechazadas por Moro, su actitud de víctima de un complot político que busca destruirlo, apenas ingresado en política, es una estrategia que podría seguir jugando a su favor; ya que, durante sus años de juez, ha acumulado no pocas adhesiones y admiraciones en los diversos sectores socioeconómicos de su país. De lo contrario, convertido en un ídolo de barro, Moro se desmoronará inexorablemente.