​BREXIT: THERESA MAY NO PUDO Y RENUNCIÓ

Políticamente cuando se fracasa y además se cuenta un cargo público, lo decente es renunciar. Theresa May lo hizo tal como su antecesor, el primer ministro y conservador como ella, David Cameron (2010-2016). Lo voy a explicar. Cuando en junio de 2016 se produjo el referéndum para decidir si el Reino Unido (RU) seguía dentro de la Unión Europea o no, Cameron dimitió ante el resultado que mayoritariamente consumó la intención del apartamiento de la isla continente de la Unión. No tuvo otra alternativa pues Cameron, que prometió el referéndum cuando estaba en campaña política, tuvo que soportar el portazo de la población que le dijo no a mantener al RU como Estado miembro de la UE. Su renuncia llevó al poder a la entonces ministra del Interior, May, que a su vez prometió llevar adelante la tarea de concretar la referida salida. El objetivo no fue tan fácil de conseguir como lo había imaginado la segunda mujer en el cargo de primera ministra del RU; la primera fue Margaret Thatcher (1979-1990).

Las negociaciones con Bruselas, sede de la UE, fracasaron más de una vez, y en May solo fluía de modo inocultable e incontenible la frustración por no conseguir el acuerdo definitivo. Creo que ni ella misma estaba convencida de querer la salida. Los problemas que debió sortear no solamente estaban en la UE sino, además, en el propio Parlamento británico, donde hasta los miembros del Partido Conservador -su partido- terminaron por darle la espalda. Para May, la negociación de un acuerdo de salida debía recoger todas las variables del problema -el RU no podía verse perjudicado- y por eso no le satisfizo los acuerdos preliminares. Al final, ella terminó completamente desgastada y, sobre todo sola, luego de proponer otra consulta popular y hasta un acuerdo aduanero con la UE, para muchos desventajoso. Un grueso de los británicos que votaron por el Brexit, entonces, han terminado desencantados de hacerlo y esa realidad también contribuyó al cúmulo de contrastes e inestabilidades en el frente interno del RU. El mayor riesgo en adelante es que los británicos dejen la UE sin acuerdo de por medio. May quiso evitarlo y por eso negoció, pero el contenido de su acuerdo no convenció a nadie y por eso dimitió.