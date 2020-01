La brutal agresión con bombas molotov que el último lunes sufrieron inspectores de tránsito de la Municipalidad de Surco no puede quedar impune, sin importar si los atacantes que han quedado grabados en cámaras de video son peruanos, venezolanos o de donde sean. Estos salvajes tienen que ser identificados, arrestados y sometidos a la justicia como una muestra de que acá las instituciones funcionan y las leyes se aplican.

No es la primera vez que delincuentes que fungen de choferes de transporte público atacan a inspectores de tránsito que son quienes representan a la autoridad del Estado al momento de poner orden en calles, avenidas y carreteras. Hemos visto las agresiones al personal de la Sutran, de las municipalidades y ahora último de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), incluso cuando es acompañado de agentes de la Policía Nacional.

Hemos visto incluso a choferes y a sus matones atacando a los inspectores a pedradas en la Panamericana Sur. También el país ha sido testigo de cómo malos conductores atropellan a la autoridad o hasta la secuestran para evitar una papeleta. No olvidemos las escenas en que los supervisores de tránsito son embestidos y llevados por varias cuadras encima de los carros de impresentables que optan por fugar.

Sin embargo, la acción de un grupo de mototaxistas el lunes último en Surco no tiene nombre y debe de llamar la atención de la policía, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Estamos ante criminales capaces de prender fuego a servidores que están cumpliendo una función en beneficio de la ciudad. Estos delincuentes deben acabar tras las rejas antes de mirarlos como “pobrecitos que buscan ganarse un pan para llevar a su casa”.

Si no se actúa con mano muy firme contra estos elementos que andan al volante en Lima de manera ilegal, ya sea en taxis, combis, mototaxis, colectivos o moto colectivos, no nos sorprendamos si en poco tiempo vemos cómo matan a inspectores o policías en las calles para evitar una multa. La impunidad es la madre de este tipo de actos que no pueden estar sucediendo en un país que se supone es civilizado.