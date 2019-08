​Buscar la salida

La anarquía planea sobre los distintos escenarios que se vislumbran. Todos preocupantes, todos revelan poca racionalidad y muchos intereses contrapuestos, todos parecen olvidar las necesidades sociales y los intereses nacionales. Los peruanos estamos angustiados, sin orden ni seguridad jurídica ni política, la economía podría ir hacia el despeñadero. Las salidas se cierran por la intransigencia y por la irresponsabilidad en los altos niveles que deberían hacer realidad el diálogo, pero solo lo ofrecen demagógicamente mientras usan el serrucho y recurren a la beligerancia o a alentar a las calles hacia respuestas violentas.

Lo dramático es que no parece haber equilibrio y calma para conducir el país y pensar mejor las opciones. Y no es la popularidad lo que está en juego. Los altos números de aceptación en las encuestas no son solución y la voz del pueblo no es la de Dios, también puede equivocarse. Ahí están los resultados deleznables de la ruptura constitucional del autogolpe del 5 de abril celebrado y aprobado mayoritariamente en su momento.

Cómo pensar en la infalibilidad del pueblo para la aceptación o para el rechazo cuando en su conducción impera la confusión y el coro mediático. Ni sentido común ni voluntad de diálogo. La ruptura de la bancada de gobierno con la renuncia de Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y Ana Choquehuanca es la cereza del pastel. Rubrica los desencuentros entre el jefe de Estado y la vicepresidenta Aráoz, y deja a Vizcarra sin apoyo parlamentario, pues integrar a Yesenia Ponce es un autogol de polendas.

El telón de fondo no puede seguir siendo el adelanto de elecciones o la vacancia presidencial o el cierre del Parlamento, todas salidas catastróficas que no funcionan. El diálogo de verdad implica hacer concesiones. Se trata de encontrar salidas racionales, para lo que necesitamos un reencuentro político social vía una agenda común Congreso-Ejecutivo y un nuevo gabinete multipartidario. Seguiremos.